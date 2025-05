Sei cani e un gatto per la pet therapy in pediatria e geriatria

Cesena, 8 maggio 2025 – Arrivano placidi con i loro padroni e coadiutori, scodinzolano, annusano, non si sottraggono a nessuna carezza, e l’ambiente invariabilmente si scompiglia tra sorrisi, esclamazioni, mani che si tendono al contatto fisico. Il pelo serico, il musetto umido, grandi occhi. Si vede giù al primo approccio l’effetto rasserenante della presenza di cani e gatti nell’interazione con gli umani. Sei cani, Kao, Maty, Mukky, Onda, Kruger e Paccy, e solo un gatto, Amilcare, disponibile quanto basta date le caratteristiche di indipendenza della sua razza.Effetto dilatato, e comprovato da appositi protocolli e validato da ricerche scientifiche, quello degli animali da compagnia quando entrano nei reparti di cura per umanizzare quell’istituzionalizzazione che mira al corpo ma può avere effetti stranianti e di forte stress emotivo sulla mente. 🔗Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sei cani e un gatto per la pet therapy in pediatria e geriatria

