Sedici incidenti gravi un mortale e quattro denunce per guida sotto alcol e droga

Più pattuglie della polizia stradale in campo da aprile. Specialmente nelle ultime settimane, quando la circolazione diventa più intensa complice l'inizio della bella stagione, Pasqua, ponti e manifestazioni. Controlli lungo le principali arterie della provincia per garantire la sicurezza.

Incidenti stradali: scontro tra auto su A1 nel frusinate, 2 feriti gravi - Roma, 8 mag. (LaPresse) – E’ di due feriti gravi, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto sull’autostrada A1 all’altezza del chilometro 637 nel tratto compreso nel comune di Ceprano (Frosinone), in direzione Napoli.

