Cina in sovrappeso: il Governolancia una campagna nazionale contro l’obesità e per incentivare regala un bonus in denaro.In Cina è iniziata una nuova fase della lotta all’obesità, ormai considerata una delle priorità della leadership comunista. Dopo decenni di crescita economica e cambiamenti radicali nello stile di vita, il girovita della popolazione si è notevolmente allargato. Il Governo ha avviato una campagna nazionale per promuovere uno stile di vita più sano, coinvolgendo aziende, scuole, ospedali e persino hotel. L’obiettivo è chiaro: combattere il sovrappeso per tutelare la salute pubblica e ridurre l’impatto sui costi sanitari.Un esempio concreto di questa mobilitazione arriva da un’azienda di carta che ha deciso di premiare i dipendenti più attivi fisicamente. Chi riesce a percorrere almeno 100 chilometri al mese, a piedi o correndo, riceverà un bonus annuale pari al 130% del proprio stipendio. 🔗Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - “Se dimagrisci ti paghiamo un bonus a giugno”: il Governo lancia la campagna “cittadini sani e snelli” | Un mese di stipendio in più

Via al bonus elettrico da 200 euro, lo sconto previsto dal Dl bollette per l'anno in corso è attivo già da ieri per chi sta percependo il bonus sociale elettrico, con l'Isee fino a 9.530 euro e fino a 20mila per le famiglie numerose. L'Arera ricorda di presentare la Dichiarazione sostitutiva unica alll'Inps

