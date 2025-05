Scuole protagoniste contro la violenza di genere assegnate 23 borse di studio

Si è svolta questa mattina, giovedì 8 maggio, in una Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo gremita e piena di entusiasmo come non mai, la cerimonia di consegna delle borse di studio "Giù le mani. Il diritto di contare", momento conclusivo del progetto Scuole legato alla XII edizione.

