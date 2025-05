scontro tra una moto e una bici sulla flaminia due feriti

Un ciclista e un motociclista coinvolti in un incidente stradale su via Flaminia a Civita Castellana. Lo Scontro è avvenuto intorno alle 11 di oggi, giovedì 8 maggio, nei pressi del chilometro 54,600 della statale 3.La moto e la bici, che nell'impatto si è spezzata in due, si sono scontrate. 🔗Viterbotoday.it

