Sanità la risposta di Ausl | Nessun taglio alle ambulanze in Romagna solo una trasformazione temporanea

"Nessuntaglioalleambulanze in Romagna. Affermazioni pretestuose e fuorvianti. C’è la necessità di garantire il potenziamento estivo a fronte della carenza di personale sul mercato del lavoro". Lo precisa il direttore della Centrale operativa 118 Romagna, dottor Maurizio Menarini, che. 🔗Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Sanità, la risposta di Ausl: "Nessun taglio alle ambulanze in Romagna, solo una trasformazione temporanea"

