san potito ultra si schiera per il riconoscimento dello stato di palestina

Si rompe condotta a San Potito Ultra: sospensione dell'erogazione idrica in sette comuni irpini - A causa della rottura della condotta idrica in agro del Comune di San Potito Ultra, Alto Calore comunica che l'erogazione idrica è sospesa nei Comuni sotto elencati. Di conseguenza potrebbero verificarsi disfunzioni all'erogazione idrica nella giornata odierna la cui durata è subordinata alla... 🔗 avellinotoday.it

Snam pronta a rilevare l'impianto di gas naturale di San Potito e Cotignola - La società Edison Stoccaggio che gestisce tre impianti di stoccaggio di gas naturale in Italia tra cui quello di San Potito e Cotignola, starebbe per essere acquisita da Snam. A riportarlo è la Dire. Snam avrebbe ottenuto i necessari nulla osta ai sensi delle normative antitrust e golden power, e... 🔗 ravennatoday.it

Accordo sfumato, a San Prospero due candidati di centrosinistra. Il Pd non si schiera - Il piccolo comune di San Prospero avrà due candidati sindaco di centrosinistra. Sauro Borghi ed Eva Baraldi correranno entrambi alle prossime elezioni comunali, fissate per il 25 e 26 maggio, sfidando Bruno Fontana, al momento unico candidato in campo per il centrodestra.Borghi e Baraldi non... 🔗modenatoday.it