San Pietro blindata per il Conclave e attorno al Vaticano si scatena la sosta selvaggia

Basta spostarsi in qualche via limitrofa al Vaticano per entrare in una sorta di inferno dantesco. Se tra via della Conciliazione, viale Ottaviano e piazza San Pietro a regnare è l'ordine, nelle strade intorno imperversa il caos. Già centinaia di metri prima si sentono distintamente i clacson di.

Roma, 7 mag. (LaPresse) – Oltre 30mila sono presenti in piazza San Pietro in attesa della fumata che dovrebbe arrivare a breve dopo la prima votazione dei cardinali riuniti nel Conclave per eleggere il nuovo papa. L'intera area del Vaticano è sorvolata da un elicottero della polizia e le operazioni di gestione dell'ordine pubblico e la sicurezza sono gestite dall'Ufficio di Gabinetto della Questura di Roma, dalla Sala Grandi Eventi dei via di San Vitale.

Piazza San Pietro si sta riempiendo di fedeli e curiosi per assistere alla prima fumata del Conclave che si sta tenendo nella Cappella Sistina in Vaticano. Gli sguardi sono tutti rivolti al comignolo dal quale fuoriuscirà il fumo, il cui colore indicherà l'avvenuta o meno elezione del nuovo...

ROMA (ITALPRESS) – Piazza San Pietro gremita di fedeli in attesa che dal comignolo della Cappella Sistina esca la prima fumata del conclave per l'elezione del nuovo papa.

Il grande giorno è arrivato. Il conclave convocato per eleggere il successore di Francesco si aprirà questo pomeriggio, intorno alle 16.15. La prima fumata è attesa per le 19. E se sarà bianca, entro ...

Niente "Habemus papam" nel primo giorno di scrutinio. Per conoscere il nome del successore di papa Francesco bisognerà attendere ancora ...

In piazza San Pietro oltre 50mila persone fino a tarda sera. Da giovedì 8 maggio, secondo le norme, ci saranno due votazioni al mattino e due al pomeriggio ...