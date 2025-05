Saldapress e i grandi annunci mostrati al Comicon Napoli

Sono numerose le uscite che Saldapress ha in programma per la seconda metà del 2025 e solo quelle relative all’Energon Universe sono state annunciate questi giorni a ComiconNapoli. Infatti l’Energon Universe, ricco delle storie intrecciate che abbiamo conosciuto nei primi volumi delle serie Void Rivals e Transformers e in quelli che sono andati a comporre la Road to G.I.Joe, ci proietta ora verso una terza fase del progetto che si preannuncia già avvincente e piena di colpi di scena. Robert Kirkman e Lorenzo De Felici firmeranno di nuovo insieme Void Rivals vol. 3, in uscita a ottobre, mentre dalla penna di Daniel Warren Johnson e dalle matite di Jorge Corona e Jason Howard arriverà a novembre il terzo capitolo di Transformers.Sempre a novembre arriverà finalmente nel cast di questo universo gigantesco e fantastico che ruota intorno all’incredibile potere dell’energon, anche il “vero eroe americano” che tutti stanno aspettando. 🔗Screenworld.it © Screenworld.it - Saldapress e i grandi annunci mostrati al Comicon Napoli

Approfondimenti da altre fonti

Gli annunci delle uscite di saldaPress del secondo semestre 2025 - Sono numerose le uscite che saldaPress ha in programma per la seconda metà del 2025 e solo quelle relative all’Energon Universe sono state annunciate questi giorni a Comicon Napoli.Infatti l’Energon Universe, ricco delle storie intrecciate che abbiamo conosciuto nei primi volumi delle serie Void Rivals e Transformers e in quelli che sono andati a comporre la Road to G.I.Joe, ci proietta ora verso una terza fase del progetto che si preannuncia già avvincente e piena di colpi di scena. 🔗nerdpool.it © nerdpool.it - Gli annunci delle uscite di saldaPress del secondo semestre 2025

Grandi opere in Calabria, l'appello della FenealUil: "Non restino solo annunci" - "Le recenti analisi sul mercato del lavoro e sugli investimenti pubblici nel Mezzogiorno restituiscono un quadro che, per la Calabria, apre finalmente uno spiraglio di speranza e di rilancio. I dati sull’occupazione nel Sud, e nella nostra regione in particolare, confermano una ripresa che può e... 🔗reggiotoday.it © reggiotoday.it - Grandi opere in Calabria, l'appello della FenealUil: "Non restino solo annunci"

L’importanza di essere Pasalic: affidabile e decisivo, per l’Atalanta è l’uomo delle grandi occasioni - La preziosissima vittoria contro il Bologna, la prima al Gewiss in campionato nel 2025, ha rilanciato in maniera vigorosa le quotazioni dell’Atalanta in zona Champions League. La Dea, infatti, ha consolidato il terzo posto in classifica mettendo quattro lunghezze di margine tra sé e il quinto posto, occupato proprio dagli emiliani. Gli esami, però, non sono certo finiti. Nel giorno di Pasqua (domenica 20 aprile) i nerazzurri sono attesi ad un altro test dall’alto coefficiente di difficoltà: a San Siro è infatti in programma la sfida contro il Milan di Sergio Conceicao. 🔗bergamonews.it © bergamonews.it - L’importanza di essere Pasalic: affidabile e decisivo, per l’Atalanta è l’uomo delle grandi occasioni

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Saldapress e i grandi annunci mostrati al Comicon Napoli. 🔗Cosa riportano altre fonti

I fumetti saldaPress annunciati a Napoli COMICON 2025 - A Napoli COMICON 2025, saldaPress ha annunciato i fumetti che verranno pubblicati nella seconda metà del 2025 fra cui la nuova serie di Daniel Warren Johnson. 🔗msn.com

Comicon 2025: gli annunci Saldapress - Al Comicon di Napoli Saldapress ha annunciato per il secondo semestre del 2025, un ricco calendario di uscite, con nuovi capitoli delle serie dell’Energon Universe come Transformers, Void Rivals e il ... 🔗comicus.it

SaldaPress: tutti gli annunci al Comicon Napoli 2023 - Tra le uscite targate Panini Comics del 24 aprile 2025 troviamo il quinto numero della nuova serie delle Teenage Mutant Ninja Turtles scritta da Jason Aaron, con un episodio incentrato su Casey Jones ... 🔗mangaforever.net