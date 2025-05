Russiain vigore la tregua di 3 giorni

1.18 La tregua di tre giorni ordinata da Vladimir Putin nell'ambito delle celebrazioni del 9 maggio per la vittoria sul nazismo nella Seconda guerra mondiale è entrata in vigore. Lo hanno reso noto i media russi. "Il cessate il fuoco. nell'80esimo anniversario della Grande Vittoria è iniziato", ha riportato l'agenzia di stampa statale Ria.L'Ucraina non ha mai accettato la tregua e l'ha liquidata come una messa in scena teatrale, chiedendo invece un cessate il fuoco di 30 giorni. 🔗Servizitelevideo.rai.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Guerra in Ucraina, in vigore tregua di Pasqua di Putin, Zelensky attacca il Cremlino: "59 bombardamenti e 5 attacchi d'assalto dall'annuncio" - Zelensky aveva accettato la proposta di cessate il fuoco russo e aveva rilanciato: "Se funziona, va esteso per 30 giorni" In Ucraina è in corso una tregua di 30 ore, in vigore a partire dall'annuncio del Presidente russo Putin alle 17 (18 ore di Mosca) e fino alla mezzanotte odierna (le 23 it 🔗ilgiornaleditalia.it © ilgiornaleditalia.it - Guerra in Ucraina, in vigore tregua di Pasqua di Putin, Zelensky attacca il Cremlino: "59 bombardamenti e 5 attacchi d'assalto dall'annuncio"

Ucraina, in vigore tregua di Pasqua. Zelensky: “Continue violazioni russe” - In vigore la tregua di Pasqua nella guerra in Ucraina, annunciata ieri dalla Russia. Ma il leader di Kiev Zelensky denuncia continue violazioni da parte di Mosca. “Nel complesso, a partire dalla mattina di Pasqua, possiamo affermare che l’esercito russo sta cercando di mantenere l’impressione generale di un cessate il fuoco, mentre in alcune aree continuano i tentativi isolati di avanzare e infliggere perdite all’Ucraina. 🔗lapresse.it © lapresse.it - Ucraina, in vigore tregua di Pasqua. Zelensky: “Continue violazioni russe”

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estivaLe variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storicoCambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre. 🔗lanazione.it © lanazione.it - Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva

Le notizie più recenti da fonti esterne

Guerra Ucraina - Russia, le news del 20 aprile. Trump: “Speriamo in accordo in settimana tra Mosca e Kiev”; TASS (RUSSIAN NEWS AGENCY) * PESKOV, «LA TREGUA DI PASQUA TRA RUSSIA E UCRAINA SCADRÀ QUESTA NOTTE, PUTIN NON HA ORDINATO DI PROROGARLA; Tregua sul mar Nero, Mosca rilancia subito: «Ora stop alle sanzioni»; Conclusi dopo 12 ore i colloqui Usa-Russia a Riad, il comunicato sull'esito sarà diffuso domani - Zelensky: la Russia ha voluto la guerra va costretta a pace. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Ucraina, scatta la tregua di 3 giorni decisa da Putin - L'ordine di Vladimir Putin per una tregua di tre giorni con l'Ucraina, in concomitanza con le commemorazioni a Mosca del Giorno della Vittoria, è entrato in vigore alla mezzanotte locale di giovedì. L ... 🔗ansa.it

Media russi, scatta la tregua di 3 giorni decisa da Putin - (ANSA) - MOSCA, 08 MAG - La tregua di tre giorni ordinata da Vladimir Putin nell'ambito delle celebrazioni del 9 maggio per la vittoria nella ... 🔗notizie.tiscali.it

Putin offre la tregua di maggio, 3 giorni per l'anniversario della vittoria - Mosca annuncia una nuova tregua unilaterale di 3 giorni nella guerra in Ucraina, dall'8 al 10 maggio, in occasione dell'80esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. 🔗rainews.it