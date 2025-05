Rottura Ue Macron e Merz uniti dalle armi

La notizia del giorno è l’accordo stretto proprio ieri tra Francia e Germania sul rilancio del Consiglio di difesa e sicurezza comune. Un’istituzione che sulla carta esiste dal 1988, ma che non è mai stata effettiva. Ancora una volta gli Stati europei si uniscono così sul tema del riarmo e della risposta bellica.Un accordo discutibile per tempistica e contenutiPer noi semplici cittadini sarebbe interessante e utile sapere a che titolo il presidente francese Macron e il neo cancelliere tedesco Merz (eletto con gran fatica al secondo giro) stiano allestendo proprio in questo momento storico un accordo bilaterale militare. Soprattutto se consideriamo le critiche di Macron al viaggio della nostra premier Meloni negli Stati uniti, fatto allo scopo di sbloccare o comunque attenuare le distanze fra Trump e l’Unione Europea sui dazi. 🔗Follow.it © Follow.it - Rottura Ue, Macron e Merz uniti dalle armi

