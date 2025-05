Roma Summer Fest | nuova edizione

È stato presentato oggi dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dall’Assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio, dal Presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti e dall’Amministratore Delegato della Fondazione Musica per Roma Raffaele Ranucci, il cartellone estivo dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, RomaSummerFest. Con 70 date in cartellone per 3 mesi di musica, da giugno a settembre, il RomaSummerFest vedrà protagonisti alcuni degli artisti più importanti del panorama internazionale e nazionale, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi dell’estate Romana, offrendo un’esperienza musicale senza confini capace di attraversare generi e generazioni con un cartellone che per numeri e qualità rappresenta un unicum nel panorama musicale europeo. Per la prima volta la programmazione estiva si aprirà alla musica elettronica coinvolgendo alcuni dei dj e artisti più importanti del momento come Black Coffee, che inaugurerà il RomaSummerFest il 18 maggio con un’esclusiva anteprima. 🔗Funweek.it

Approfondimenti da altre fonti

Serena Brancale al Roma Summer Fest 2025 - Dopo il grande successo del Baccalà On Tour con oltre cinquanta concerti in tutta Italia, Serena Brancale torna nel 2025 con un nuovo album per celebrare i suoi primi dieci anni di carriera. L'artista farà il suo ritorno alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone il 7 giugno... 🔗romatoday.it

Roma Summer Fest, da Sting a Daniele Silvestri: i 70 concerti dell'estate all'Auditorium - È stato presentato nella mattinata di giovedì 8 maggio, presso il Campidoglio, l'edizione 2025 di Roma Summer Fest. Un cartellone ricco di artisti nazionali e internazionali, icone della musica internazionale ma anche talenti emergenti per abbracciare tutti i generi, tutti i gusti e tutte le età... 🔗romatoday.it

Roma, Soulé la nuova Joya, con le sue reti sta trascinando i giallorossi in Europa - Roma, Matias Soulé si sta consacrando come le nuova Joya della Roma: sulle orme del suo idolo Dybala sta trascinando i giallorossi a suon di gol Matias Soulé sta vivendo il suo momento di crescita definitiva alla Roma, sulle orme del suo idolo Paulo Dybala. Il giovane argentino, che da tempo riceve consigli dal “professore”, […] 🔗calcionews24.com

Ne parlano su altre fonti

Roma Summer Fest 2025; Ludovico Einaudi, “The Summer Portraits Tour”: una nuova data a Roma; Ani DiFranco al Roma Summer Fest 2025; Serena Brancale al Roma Summer Fest 2025. 🔗Ne parlano su altre fonti

Roma Summer Fest, da Sting a Daniele Silvestri: i 70 concerti dell'estate all'Auditorium - Artisti nazionali e internazionali, dj e appuntamenti extra presso la Cavea, i Giardini Pensili e la Casa del Jazz. Il programma completo della kermesse estiva della Capitale ... 🔗romatoday.it

Torna il Roma Summer Fest con 70 eventi in cartellone - AGI - 70 date in cartellone per 3 mesi di musica, da giugno a settembre: questi sono i numeri del Roma Summer Fest che vedrà protagonisti alcuni degli artisti più importanti del panorama internazional ... 🔗msn.com

Summer Fest, la grande musica sbarca a Roma. Sting fra gli artisti più attesi: «Suonare qui è una emozione unica che dà grande energia» - Lo sbarco di Roma, a suon di musica: sono pronti ad approdare nella Capitale artisti del calibro di Sting, Skunk Anansie, Alanis Morisette, Patti Smith, presenze di spicco ... 🔗msn.com