Roma il messaggio a Papa Leone XIV | Partecipiamo alla gioia della città

La giornata di oggi 8 maggio è destinata ad entrare nei libri di storia, ad essere tramandata nel corso degli anni. Nella serata odierna, più nello specifico alle 18:08, è arrivata la tanto attesa fumata bianca riguardante il successore di Papa Francesco, scomparso nel giorno di Pasquetta. Al quarto scrutinio e dopo un’attenta decisione, il Conclave ha scelto il successore di Bergoglio. Si tratta di Robert Francis Prevost, primo americano ad ottenere la massima carica della Chiesa. Il 69enne ha scelto di essere chiamato PapaLeone XIV. Un momento celebrato anche dallaRoma, che non si è sottratta dall’augurare al nuovo Pontefice l’in bocca al lupo. Queste le parole del club giallorosso, attraverso un tweet: “La società partecipa allagioiadellacittà e del mondo intero per l’elezione di PapaLeone XIV e rivolge i più calorosi auguri per il suo pontificio”. 🔗Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, il messaggio a Papa Leone XIV: “Partecipiamo alla gioia della città”

