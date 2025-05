Secondo i dati dell’anno passato (ANACI, Banca del Piemonte, 2024), all’incirca 3 italiani su 4 vivono in condominio.Sono, infatti, 1,2 milioni i condomìni in Italia, nei quali vivono circa 45 milioni di persone. Ora, chi ha vissuto almeno una volta in un condominio, conosce bene le routine. 🔗Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Rivoluzione nel settore dei condomini: a Brindisi la tecnologia ha cambiato la vita di amministratori e residenti