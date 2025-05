Ristretti orizzonti va salvata | appello delle università

Prima donna laureata in ingegneria aerospaziale in Italia ed esempio vivente di come la determinazione possa rompere barriere e creare nuovi orizzonti. Il riconoscimento va al suo straordinario contributo alla scienza e alla cultura - Anche il grande pubblico ha imparato a conoscerne l’acume – e anche l’ironia – da quando è ospite fissa tra i “Competenti” del programma tv Splendida Cornice, di Geppi Cucciari. Ma Amalia Ercoli Finzi è davvero una scienziata straordinaria, pioniera dell’ingegneria aerospaziale in Italia, filantropa e icona femminile di perseveranza e determinazione, capace di ispirare generazioni. Nata a Gallarate nel 1937, ha ricevuto il premio Chiara 2025 alla carriera. 🔗iodonna.it

© iodonna.it - Prima donna laureata in ingegneria aerospaziale in Italia ed esempio vivente di come la determinazione possa rompere barriere e creare nuovi orizzonti. Il riconoscimento va al suo straordinario contributo alla scienza e alla cultura