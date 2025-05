Richiesta sui parcheggi | Il centro non è solo dei commercianti serve ora di sosta gratuita per tutti

"Ancora una volta la giunta Frontini rimane sorda alle richieste della città e degli operatori del centro storico, in forte difficoltà per la mancanza di flussi nelle zone centrali della città". Marco Morbidelli e Emanuele Fioretti, responsabili del dipartimento centro storico di Fratelli.

La richiesta dei residenti di via Benedetto Croce: "Serve una riqualificazione dei parcheggi" - Riceviamo e pubblichiamo:"Ill.mo Signor Sindaco Gian Luca Zattini, in data 25 gennaio., abbiamo spedito una lettera all'indirizzo mail comune.forlì@pec.

Aversa - Il nuovo piano parcheggi è fallimentare

Avellino, lavori al centro storico: sosta gratis nel parcheggio del silos di Calvario - Non ci sono ancora gli indennizzi richiesti dai commercianti per i mancati incassi causati dai lavori di riqualificazione delle strade e piazze del centro storico. Ma in compenso scatta il parcheggio. 🔗ilmattino.it

Garage al prezzo di un appartamento: anche 100mila euro per uno spazio in pieno centro storico - PORDENONE - In certe vie del centro un garage può valere quasi quanto un appartamento. A Pordenone, dove da tempo si discute della carenza di parcheggi ma dove il mattone continua a ... 🔗ilgazzettino.it

San Siro, i dieci anni di estorsioni sui parcheggi nel nuovo filone dell'inchiesta Doppia Curva - Mauro Russo, ex socio in affari di Maldini e Vieri, coinvolto nella gestione illecita. Legami con il mondo Milan e Snai. La Dda: "Attività ... 🔗affaritaliani.it