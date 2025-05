Richiamo a pace e responsabilità Gli auguri di Meloni e Mattarella a Leone XIV

Giorgia Meloni rivolge i suoi "più sinceri auguri a Papa Leone XIV per l'inizio del suo pontificato". Complimenti sono arrivati anche da Ignazio La Russa, Lorenzo Fontana, Antonio Tajani, Matteo Salvini, Giuseppe Conte e Matteo Renzi 🔗Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Richiamo a pace e responsabilità". Gli auguri di Meloni e Mattarella a Leone XIV

Acceso il tripode dell’amicizia, Miccichè: “La pace non è un traguardo astratto ma una responsabilità quotidiana” - L’accensione del tripode dell’amicizia ha unito i popoli, ha lanciato un messaggio di pace da un luogo emblematico rinnovando una tradizione che va avanti da quasi 80 anni. Il momento più significativo e iconico della Sagra del Mandorlo in fiore si è compiuto davanti al tempio della Concordia... 🔗agrigentonotizie.it

Prevost nuovo Papa, Meloni: “In sue parole richiamo potente a pace” - La politica italiana si congratula con Robert Francis Prevost, eletto 267esimo Papa della storia della Chiesa cattolica. “Rivolgo i più sinceri auguri a Papa Leone XIV per l’inizio del suo pontificato. n un tempo segnato da conflitti e inquietudini, le sue parole dalla Loggia delle Benedizioni sono un richiamo potente alla pace, alla fraternità e alla responsabilità. Un’eredità spirituale che si raccoglie nel solco tracciato da Papa Francesco, e che l’Italia guarda con rispetto e speranza” ha scritto sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 🔗lapresse.it

Il messaggio di Mattarella al nuovo Papa Leone XIV. Meloni: “Un potente richiamo alla pace” - “In questo momento storico, in cui tanta parte del mondo è sconvolta da conflitti inumani dove sono soprattutto gli innocenti a soffrire le conseguenze più dure di tanta barbarie, desidero assicurarLe l’impegno della Repubblica Italiana a perseguire sempre più solidi rapporti con la Santa Sede per continuare a promuovere una visione del mondo e della convivenza tra i popoli fondata sulla pace, sulla garanzia dei diritti inviolabili e della dignità e la libertà per tutte le persone. 🔗ilfattoquotidiano.it

