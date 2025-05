Riccardo Cocciante il lapsus la fuga dal palco dei David di Donatello e il ritorno È tutto dal vivo può succedere – Il video

Durante la 70esima edizione dei David di Donatello Riccardo Cocciante ha dovuto interrompere la sua esibizione sul palco perché ha sbagliato il testo della canzone. Si è alzato e se ne è andato. Poi l’artista è tornato. Cocciante ha voluto ricominciare da capo: «Non vado avanti, la vorrei rifare», spiega incontrando il conduttore Mika. «Siamo in diretta», spiega il cantante mentre Cocciante ribadisce: «È tutto dal vivo, può succedere». E la seconda esibizione si è conclusa con un lunghissimo applauso del pubblico. “Era già tutto previsto” era la canzone del maestro, un grande classico usato anche nel film di Sorrentino “Parthenope“. Previsto? Stavolta non tanto. Nel delirio assoluto di questa serata penosa, #Cocciante si ferma e se ne va. Poi ritorna. Una #Rai al capolinea. @Raiofficialnews #David70 @PremiDavid pic. 🔗Open.online

