Riccardo Cocciante e Donovan incantano a Radio2 Social Club

ROMA – Puntata all’insegna della grande musica dal vivo oggi a Radio2SocialClub, in onda in tv domani, 9 maggio, su Rai2 alle 8.45: il salotto di Luca Barbarossa, con Ema Stokholma, ha ospitato due leggende della musica internazionale del calibro di RiccardoCocciante e Donovan. Tra racconti e ricordi, in diretta dalla sala B di Via Asiago, Cocciante ha rivelato di aver sempre stimato il collega scozzese: “L’ho incrociato qualche anno fa a un Cantagiro, mi affascinava molto il suo modo di cantare, il suo essere così garbato sul palco”.E all’arrivo di Donovan, entrato in studio direttamente con chitarra al collo, sul palco si è immediatamente formato un inedito trio con Barbarossa e Cocciante: un velocissimo confronto, come solo i grandi performer sanno fare, e la speciale formazione ha dato vita ad una emozionante versione di “Colours”, che nel 1965 ha portato il cantautore ai vertici delle classifiche inglesi. 🔗Lopinionista.it © Lopinionista.it - Riccardo Cocciante e Donovan incantano a Radio2 Social Club

