Per il Napoli, di fatto, bisogna registrare delle importantissime novità su Kevin De Bruyne. Dopo aver battuto il Lecce con il gol di Giacomo Raspadori, di fatto, il Napoli di Antonio Conte è atteso da un’altra partita molto importante. Gli azzurri, infatti, giocheranno domenica sera allo Stadio Diego Armando Maradona il Genoa di Vieira.Il Napoli, considerando anche il match in trasferta dell’Inter di Simone Inzaghi contro il Torino, deve assolutamente battere i liguri per avvicinarsi ancora di più al suo quarto scudetto. Ma queste ultime ore in casa Napoli sono state contraddistinte dalla notizia di un possibile arrivo di Kevin De Bruyne. Proprio su quest’ultimo, tra l’altro, bisogna registrare un annuncio davvero importante.Calciomercato Napoli, nessuna trattativa tra il Liverpool e Kevin De Bruyne: ecco tutti i dettagliCome riportato da Fabrizio Romano, infatti, il Liverpool non c’è nella corsa per arrivare al belga. 🔗Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Ribaltone De Bruyne, via libera Napoli: c’è l’annuncio

(Adnkronos) – Kevin De Bruyne lascia il Manchester City e la Serie A sogna. Il capitano dei Citizens, dopo quasi 10 anni e 18 trofei, tra cui sei Premier e una Champions League, ha annunciato il suo addio con una lettera pubblicata sui propri profili social: “Questi saranno gli ultimi miei mesi come giocatore del Manchester City. Ogni storia ha una fine”, ha scritto il centrocampista belga, che non rinnoverà il suo contratto in scadenza il prossimo giugno. 🔗.com

Kevin De Bruyne, uno dei calciatori più talentuosi della Premier League, dirà addio al Manchester City: il Milan potrebbe approfittare? 🔗pianetamilan.it

