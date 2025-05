© Ilgiorno.it - Regolamento killer? Ora non più: Legnano riscrive le regole per salvare i nidi di rondini

Legnano – A conti fatti, aveva ragione chi riteneva che il Regolamento edilizio, così com’era stato strutturato, rischiava di mettere a repentaglio la nidi ficazione delle rondini . Così l’amministrazione comunale ha deciso di fare un passo ulteriore e precisare meglio la norma, evitando un’interpretazione amplificata. È questo l’ultimo atto della querelle che, avviata dal consigliere comunale del Movimento dei Cittadini, Franco Brumana, aveva poi provocato anche l’intervento della Lipu nazionale.In queste settimane, infatti, si sono susseguiti i contatti fra Lipu e amministrazione comunale per confrontarsi sulla norma e arrivare a condividere una modifica, precisando la finalità di applicazione unicamente alle specie problematicheopportuniste e ribadendo quindi la salvaguardia delle specie come rondini , rondoni e altre. 🔗 Ilgiorno.it

