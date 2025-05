Redditi | siamo i peggiori Stipendi più bassi d’Italia in Umbria

Perugia, 8 maggio 2025 – I numeri parlano chiaro: l’Umbria è la regione con la peggior performance in termini di variazione reale del red dito Irpef medio pro capite nel quinquennio 2019-2023. Un primato negativo che mette a nudo la fragilità dell’economia regionale nel post-Covid. Ma la fotografia scattata dall’Istat con il rapporto BesT 2024 racconta anche altro: un territorio dove, nonostante tutto, si continua a vivere meglio della media nazionale grazie a servizi pubblici, scuola, cultura e coesione sociale. Secondo i dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il reddito complessivo Irpef per contribuente in Umbria è cresciuto in valori nominali del 10,8%, contro il +13,9% della media nazionale. Ma è quando si considera l’inflazione che emerge la vera caduta: in termini reali, il calo è del 3,7%, oltre tre volte la media italiana (-1%). 🔗Lanazione.it © Lanazione.it - Redditi: siamo i peggiori. Stipendi più bassi d’Italia in Umbria

