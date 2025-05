Ragazzo ucciso a coltellate dopo una lite in un giardino pubblico a Prato | inutili i soccorsi

(Adnkronos) – "Ho fatto la cosa giusta. Sono stato io a uccidere la mamma. Avrei dovuto uccidere anche mio padre, mio fratello, mio zio e mio nonno. Sono stati sempre cattivi con me. Fin da quando ero piccolo mio padre mi picchiava in testa e i miei familiari mi deridevano. Io mi posso liberare delle […]L'articolo Prato, “ho fatto la cosa giusta”: il 22enne dopo aver ucciso la madre a coltellate proviene da Webmagazine24. 🔗 .com

Una nuova manifestazione per ricordare Maati Moubakir, il 17enne, scambiato per un'altra persona, ucciso a fine dicembre scorso a Campi Bisenzio dopo una serata in discoteca. È stata promosso dal comitatto Maati Vive per domani, martedì 29 aprile, ad Empoli."L'arma più forte è la non...