Questo deve ferire – Arteta riflette sull’uscita di Champions League a PSG

2025-05-08 00:01:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:Mikel Arteta afferma che l’eliminazione dalla semifinale della ChampionsLeague per mano del PSG “deveferire” i suoi giocatori se un giorno vincono la competizione.I Gunners sono caduti al penultimo ostacolo dopo una sconfitta per 2-1 nella seconda gamba al Parc des Princes-3-1 in aggregato-mentre i campioni francesi marciano in faccia a Milano a Monaco in finale.Fabian Ruiz e Achraf Hakimi hanno dato il controllo al PSG della cravatta a Parigi, ma solo dopo un inizio di vesciche dai visitatori che hanno visto il portiere Gianluigi Donnarumma realizzare una serie di risparmi impressionanti all’inizio.Vitinha ha visto un rigore salvato da David Raya poco prima che Bukayo Saka tirasse indietro per gli uomini di Arteta con 15 minuti rimanenti. 🔗Justcalcio.com

