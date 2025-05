Quanto ha pagato la Fiorentina Gosens

La sliding door nella stagione di Gosens è arrivata in estate, quando Filip Kostic - in uscita dalla Juventus - ha deciso di dire di no alla. 🔗Calciomercato.com

Dovrà essere riscattato dalla Fiorentina, a fine stagione, il calciatore tedesco Robin Gosens. Oggi, 4 maggio 2025, a Roma ha infatti superato la soglia di almeno 30 presenze da 45 minuti l'unaL'articolo Fiorentina: Gosens dovrà essere riscattato. Ha superato la quota di minuti giocati fissata proviene da Firenze Post. 🔗.com

Fiorentina Panathinaikos, le dichiarazioni dell’esterno viola Robin Gosens in vista del match di Conference League In vista di Fiorentina–Panathinaikos, l’esterno viola Robin Gosens ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in conferenza stampa. ERRORI ALL’ANDATA – «Sono sempre stato un giocatore che parla tanto con la squadra e se domani ci sarà occasione lo rifarò. Già in […] 🔗calcionews24.com

di Redazione JuventusNews24Vlahovic in panchina per Fiorentina Juve: Giuntoli parla così della scelta di mister Thiago Motta di non fare giocare il serboIl direttore sportivo della Juve Cristiano Giuntoli ha parlato a DAZN dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina rispondendo così alla domanda sul mancato impiego di Vlahovic, calciatore più pagato della Serie A nel match del Franchi.VLAHOVIC IN PANCHINA PER 90 MINUTI – «Non vorrei parlare dei singoli, dobbiamo parlare di gruppo e uscirne tutti insieme e con calma ragione su quello che ci sta succedendo e tornare sui nostri ... 🔗juventusnews24.com

Roma-Fiorentina, da Kean a Gosens: ecco la squadra di Palladino che si esalta negli scontri diretti; Gosens alla Fiorentina ufficiale, le cifre: ritorno in Serie A, nuova squadra dopo Inter e Atalanta; Le condizioni di Gosens preoccupano la Fiorentina; Fiorentina, Palladino: Gosens recuperato per domani. Fagioli? Lo difenderò sempre.

Fiorentina, per la rimonta Conference League Palladino si affida agli esterni: Dodò e Gosens sono pronti - Fiorentina, in vista del ritorno di Conference League contro il Real Betis: decisivo il recupero di Dodò e la leadership di Gosens La Fiorentina si prepara per una sfida cruciale contro il Betis, dove ... 🔗calcionews24.com

Fiorentina, con Gosens è tutta un’altra storia - Visualizzazioni: 16 Robin Gosens è tornato e ha subito mostrato il suo valore con la Fiorentina. Dopo il rientro contro il Celje, è stato decisivo anche contro il Cagliari. Per la Fiorentina un rientr ... 🔗calciostyle.it

Robin Gosens: Il Capitano Senza Fascia che Rilancia la Fiorentina - Robin Gosens, il capitano senza fascia, guida la Fiorentina in una partita folle contro il Betis. Ora sfida Ranieri a Roma. 🔗msn.com