Pyongyang riprende lancio di missili

3.20 La Corea del Nord ha lanciato almeno un missile balistico non identificato verso il Mare Orientale, noto anche come Mare del Giappone. Lo ha reso noto lo Stato Maggiore sudcoreano, senza fornire ulteriori dettagli su traiettoria o gittata del razzo. Il test riaccende le tensioni nella regione, già sottoposta a frequenti atti dimostrativi da parte del regime nordcoreano. Seul monitora la situazione insieme agli alleati, mentre si attendono reazioni da parte della comunità internazionale. 🔗 Servizitelevideo.rai.it

Kim Jong Un al cantiere del primo sottomarino nucleare, Pyongyang ci riprova: «Può lanciare missili balistici» - La Corea del Nord ha reso pubblica per la prima volta la costruzione di un sottomarino a propulsione nucleare, con il leader Kim Jong Un che si è fatto immortalare mentre visita il cantiere per supervisionare i lavori. Durante la sua visita, Kim ha sottolineato l’importanza di potenziare «radicalmente» la marina come parte fondamentale della strategia difensiva del paese, come riportato dai media del regime nordcoreano. 🔗open.online