Putin si congratula con Leone XIV ' fiducioso nel dialogo'

Francoforte (Germania), 8 mag. (LaPresse) – Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ha espresso in una lettera le sue congratulazioni al nuovo Pontefice, Papa Leone XIV. “Santità, mi congratulo sentitamente con Lei per la sua elezione a capo della Chiesa cattolica. Attraverso il vostro ministero, date speranza e guida a milioni di credenti in tutto il mondo in questi tempi di grandi sfide. Per molte persone Lei è un’ancora di giustizia e riconciliazione. 🔗lapresse.it