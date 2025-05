Pronostico Las Palmas-Rayo Vallecano | rivincita servita e addio salvezza

Las Palmas-RayoVallecano è una gara della trentacinquesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, PronosticoNelle ultime due giornate della Liga, per il Las Palmas, sono arrivate due sconfitte pesantissime che, di fatto, hanno messo in discussione la salvezza. Adesso i padroni di casa sono terz’ultimi e quindi sarebbero retrocessi e, contro il RayoVallecano, lanciato verso un posto in Europa, il compito è davvero difficilissimo.Pronostico Las Palmas-RayoVallecano: rivincitaservita e addiosalvezza (Lapresse) – Ilveggente.itUna formazione ospite che è lì, in corsa come detto per qualcosa di poco immaginabile all’inizio dell’anno, e che quindi ha tutte le intenzioni di non mollare la presa fino al termine della stagione. Una situazione impronosticabile davvero per una squadra che era stata costruita solamente per raggiungere una salvezza tranquilla, ma il fatto che nessuno è riuscito a dare un’impronta al proprio campionato, ha permesso di essere, con soli 44 punti conquistati fino al momento, dentro un posto valido per viaggiare fuori dai confini il prossimo anno. 🔗Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Las Palmas-Rayo Vallecano: rivincita servita e addio salvezza

