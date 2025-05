pronostici di oggi 8 maggio tengono banco le semifinali di conference league ed europa league

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 8 maggio . La Fiorentina vuole un’altra finale e per arrivarci deve rimontare un gol al Betis, mentre Man United e Chelsea hanno messo una serie ipoteca all’andata. Qualche rischio per gli Spurs secondo il nostro esperto che vede i norvegesi vincenti almeno per quanto riguarda la partita. .InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗 Infobetting.com

