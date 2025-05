Roma, 8 maggio 2025 – Sarebbe stata l'ultima gara di campionato, ma, dato il rinvio della trentaquattresima, quelli di domani saranno i penultimi 90 minuti di questo campionato di Serie B, con l'ultima giornata che andrà in scena martedì alle 20:30. Tanti verdetti ancora in ballo, a partire dalla situazione riguardante i playoff, dove solo Spezia, Cremonese e Juve Stabia sono sicure di un posto. Anche la situazione playout è tutta da decifrare, e lo scontro tra Sampdoria e Salernitana sarà fondamentale per capire chi parteciperà ai playoff e chi retrocederà direttamente in Serie C, dato che i blucerchiati sono terzultimi a quota 37 e i granata hanno appena due punti in più. Oltre questa gara, si giocheranno anche Palermo – Frosinone, Pisa – Sudtirol, Spezia – Cremonese, Mantova – Carrarese, Modena – Brescia, Cittadella – Bari, Sassuolo – Catanzaro, Juve Stabia – Reggiana e Cosenza – Cesena, tutte alle 20:30 di domani. 🔗Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Probabili formazioni Serie B: orari e dove vedere le partite della 38esima giornata