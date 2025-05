Probabili formazioni Lazio Juve | le prime sensazioni sulle idee di Tudor Dal sostituto di Cambiaso all’attacco chi giocherà all’Olimpico

ProbabiliformazioniLazioJuve: quali sono le primesensazionisulleidee di Tudor. Dal sostituto di Cambiasoall’attacco, le scelte all’OlimpicoQuali saranno le scelte di Igor Tudor per LazioJuve? Per il match della 36ª giornata di Serie A, il tecnico croato dovrà rinunciare ancora allo squalificato Yildiz così come all’infortunato Cambiaso e – con tutta Probabilità – anche a Koopmeiners, Gatti e Kelly (oltre ai lungodegenti Bremer, Milik e Cabal).Tudor recupera però Dusan Vlahovic, che oggi si è allenato in gruppo. Da capire se il serbo giocherà subito dall’inizio, quindi per ora conferme su Kolo Muani nel ruolo di prima punta, con Nico Gonzalez sicuro di un posto alle sue spalle. McKennie a completare la trequarti, ma l’americano potrebbe anche essere schierato in fascia visto il forfait di Cambiaso. 🔗Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Probabili formazioni Lazio Juve: le prime sensazioni sulle idee di Tudor. Dal sostituto di Cambiaso all’attacco, chi giocherà all’Olimpico

Juve Stabia vs Salernitana: le probabili formazioni - Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Il derby campano promette scintille con i padroni di casa in lotta per i playoff, e i granata che stanno cercando di evitare la retrocessione. Juve Stabia vs Salernitana si giocherà sabato 5 aprile 2025 alle ore 19.30 presso lo stadio Menti.JUVE STABIA VS SALERNITANA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRELe Vespe, dopo la promozione dello scorso anno, stanno disputando un ottima stagione nella cadetteria. 🔗sport.periodicodaily.com

Juve Stabia-Modena: le probabili formazioni - Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Malgrado una situazione di classifica non preoccupante, entrambe stanno vivendo un periodo difficile che sperano di superare. Juve Stabia-Modena si giocherà sabato 15 marzo 2025 alle ore 15 presso lo stadio Menti.JUVE STABIA-MODENA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I campani sono reduci dal pareggio sul campo del Mantova che ha interrotto la striscia di due sconfitte negative. 🔗sport.periodicodaily.com

Lazio-Roma: dove vederla, orario e probabili formazioni - Allo Stadio Olimpico andrà in scena la sfida di Serie A Lazio-Roma: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Stadio Olimpico di Roma si giocherà la gara valevole per la 32ª giornata di Serie A tra Lazio-Roma.

