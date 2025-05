Prevost ombre e scheletri nell’armadio del nuovo Papa

L’elezione di Robert Francis Prevost, divenuto Papa Leone XIV, ha segnato una svolta storica nella Chiesa cattolica: per la prima volta un pontefice statunitense guida il mondo cattolico. Ma la nomina, accolta come un compromesso tra diverse anime del collegio cardinalizio, non è priva di controversie, con accuse e dossier che mettono in ombra il suo percorso.Leone XIV, 69 anni, è stato eletto grazie a un delicato equilibrio tra i cardinali progressisti e conservatori. Proveniente dall’Ordine di Sant’Agostino, è stato a lungo missionario in Perù, paese di cui ha anche ottenuto la cittadinanza. Prevost è considerato progressista su temi come l’accoglienza dei migranti, il cambiamento climatico e l’attenzione ai poveri, ma più tradizionalista su questioni come i diritti delle persone LGBT+ e il ruolo delle donne nella Chiesa. 🔗Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Prevost, ombre e scheletri nell’armadio del nuovo Papa

