Roma, 8 maggio 2025 – Dopo il presidente Usa Donald Trump, anche il suo vice Jd Vance, si è congratulato su X con Papa Leone XIV. “Sono sicuro che milioni di cattolici americani ed altri cristiani pregheranno per il suo lavoro di successo alla guida della Chiesa. Che Dio lo benedica!" ha scritto Vance. Ma nei mesi scorsi il cardinale Prevost aveva rilanciato sui social un editoriale critico nei confronti di alcune dichiarazioni rilasciate a febbraio da Vance. ll nuovo Papa, attivo sui social e in particolare su X, condivise sul social di Elon Musk un articolo del National Catholic Reporter (Ncr) intitolato: "Jd Vance sbaglia: Gesù non ci chiede di fare la classifica del nostro amore per gli altri".L’antefatto e le critiche a VanceDurante un'intervista a Fox News, Vance aveva affermato che "esiste un concetto cristiano secondo cui si ama la propria famiglia, poi si ama il prossimo, poi si ama la propria comunità, poi si amano i propri concittadini e, infine, si dà priorità al resto del mondo. 🔗Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Prevost e quella volta che criticò Vance: il post su X