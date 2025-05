presentazione della ricerca le vie di sora saggio di socio toponomastica urbana

“Le vendite di oreficeria in Europa”, la presentazione della ricerca Ice in Confindustria - Arezzo, 24 marzo 2025 – Mercoledì 26 marzo alle 17.30 nelle sede di Confindustria Toscana Sud Delegazione di Arezzo (Via Roma 2) si terrà la presentazione della ricerca “Le vendite di oreficeria in Europa”, elaborata da ICE in accordo con Confindustria Federorafi. Il valore nel 2023 di cinque mercati europei – Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Spagna – è stato per il gioiello di circa 20 miliardi di euro e l’indagine che verrà presentata ha l’obiettivo di fornire un’analisi completa del settore e indicazioni operative utili per lo sviluppo nei mercati esaminati. 🔗lanazione.it