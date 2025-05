Preghiera della sera 8 Maggio 2025 | Veglia su di me stanotte

“Veglia su di me stanotte”. È la Preghieradellasera da recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questa . L'articolo Preghieradellasera 8 Maggio2025: “Veglia su di me stanotte” proviene da La Luce di Maria. 🔗Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 8 Maggio 2025: “Veglia su di me stanotte”

Oggi 8 maggio è la Beata Vergine del Rosario di Pompei: grande devozione nata dalla fede di un convertito - Il culto alla Beata Vergine del Rosario di Pompei nasce dalla conversione del beato Bartolo Longo, che sarà prossimamente santo. 🔗lalucedimaria.it

Supplica alla Madonna di Pompei: salernitani in preghiera, il testo - Oggi, giovedì 8 maggio è il giorno della Supplica alla Madonna del Santo Rosario di Pompei. Anche le parrocchie salernitane, per l'occasione, alle 12 chiamano a raccolta i fedeli per pregare ed ... 🔗salernotoday.it

8 maggio: Santa Maria Bella salva la popolazione con un intervento miracoloso - Le preghiere davanti al dipinto di Santa Maria Bella non restano inascoltate: col suo intervento miracoloso li salva da una sorte tragica. 🔗lalucedimaria.it