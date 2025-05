Prato | muore accoltellato per strada in pieno giorno

Un uomo di 35 anni è morto oggi, 8 maggio 2025, a Prato dopo essere stato accoltellato poco prima delle 19 in via Corridoni, nella zona di via Liliana RossiL'articolo Prato: muoreaccoltellato per strada in pienogiorno proviene da Firenze Post. 🔗.com © .com - Prato: muore accoltellato per strada in pieno giorno

Cosa riportano altre fonti

Giallo nel cosentino, muore un ragazzo trovato accoltellato per strada - Un giovane di 22 anni, di origini marocchine, è stato ucciso a coltellate a Corigliano-Rossano. Il ragazzo è stato trovato dai carabinieri della Radiomobile in una delle vie principali di Corigliano, con diverse ferite di arma da taglio. La notte tra il 21 e il 22 febbraio è stato trasportato d’urgenza in ambulanza all’ospedale di Rossano, ma poco dopo è deceduto a cause delle gravi ferite, in particolare una all’addome che sarebbe risultata fatale. 🔗dayitalianews.com

Torino, accoltellato al cuore in strada: muore 19enne - Orrore a Torino, dove un diciannovenne di origini nordafricane è stato accoltellato a morte nella serata di venerdì 2 maggio. L'aggressione è avvenuta in via Monte Rosa, nel quartiere Barriera di Milano, nella periferia nord di Torino. Stando ai primi rilievi della Squadra Mobile della Polizia - che sta ancora indagando sull'omicidio - a uccidere il giovane è stato un solo fendente alla schiena che ha perforato il cuore. 🔗liberoquotidiano.it

Accoltellato in strada, muore diciassettenne nel Siracusano - Al vaglio dei carabinieri la posizione del presunto aggressore. A incastrarlo sarebbero alcune testimonianze e immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza 🔗tgcom24.mediaset.it

Approfondimenti da altre fonti

Accoltellato ad Abbiategrasso alle porte di Milano, 21enne egiziano morto dopo l'aggressione in strada; Morto accoltellato, una rosa per Moubakir. Vicenda che ci deve far riflettere / VIDEO; Ragazzo di 17 anni ucciso mentre aspetta l'autobus, nuova svolta nel caso: gli indagati sono sei; Accoltellato a morte a Campi Bisenzio, la lite scoppiata fuori dal locale. Indagini a tappeto. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Prato, omicidio ai giardinetti: uomo accoltellato durante una lite - Omicidio stasera in strada a Prato durante una lite tra due albanesi, nei giardini di via Baracca, zona Galceti. Lo rende noto la procura ricostruendo che a loro si sono avvicinati altri connazionali, ... 🔗gazzettadiparma.it

Giovane ucciso a coltellate a Prato al culmine di una lite - L'omicidio è avvenuto poco prima delle 19 in via Corridoni. Secondo una prima e ancora frammentaria ricostruzione, la vittima è stata coinvolta in una lite al termine della quale è spuntato un ... 🔗tg24.sky.it

Giovane 21enne accoltellato per strada, muore poco dopo in ospedale - La vittima è deceduta nonostante un intervento chirurgico : Abbiategrasso – Giovane accoltellato per strada, muore poco dopo in ospedale. La vittima è deceduta nonostante un intervento chirurgico. 🔗informazione.it