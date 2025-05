Pisa in serie A il grande abbraccio della città La grande festa ipotesi pullman scoperto

Pisa, 8 maggio 2025 – La festa per la promozione del Pisa Sporting Club in serie A potrebbe svolgersi già questo sabato. La città è ancora in fermento dopo lo storico ritorno nella massima serie, e i preparativi per celebrare l’impresa sono entrati nel vivo già da alcuni giorni. Secondo quanto trapelato da fonti informate dei fatti, la dirigenza avrebbe già avviato l’organizzazione dell’evento celebrativo, che dovrebbe coinvolgere tutta la città. Tra le ipotesi al vaglio, ci sarebbe prima una festa allo stadio, con la partecipazione di un ospite musicale di fama, per poi proseguire in serata con una sfilata della squadra su un pullmanscoperto lungo i Lungarni, per un simbolico abbraccio tra il gruppo guidato da mister Inzaghi e la tifoseria. La data indicata sarebbe proprio quella di sabato 10 maggio, e l’ufficialità è attesa già nella giornata di oggi. 🔗Lanazione.it © Lanazione.it - Pisa in serie A, il grande abbraccio della città. La grande festa, ipotesi pullman scoperto

