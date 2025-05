Pisa ambulanze in fila per ore a Cisanello | Così non si può più andare avanti

Pisa, 8 maggio 2025 – Un altro pomeriggio complicato davanti al pronto soccorso di Cisanello, dove anche giovedì 8 maggio, si sono registrate lunghe code di ambulanze in attesa. Le immagini scattate dai volontari delle associazioni di soccorso mostrano una fila di mezzi ferma davanti all’ingresso della camera calda, con i pazienti costretti a restare per ore a bordo prima di poter essere presi in carico. Una scena che si ripete. Già martedì scorso, 6 maggio, la situazione era la medesima: ambulanze bloccate, soccorritori fermi oltre il turno previsto, pazienti in attesa di un posto letto. "Ma conviene davvero correre a sirena per fare emergenza?", è la domanda amara di uno dei volontari, esasperato da una condizione che rischia di mettere in crisi il sistema dell’emergenza territoriale. Il problema non è nuovo. 🔗Lanazione.it © Lanazione.it - Pisa, ambulanze in fila per ore a Cisanello: "Così non si può più andare avanti"

