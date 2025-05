LuciaBronzetti avrebbe dovuto affrontare la ceca Karolina Muchova al secondo turno degli Internazionali d’Italia, ma c’è stato un cambio di avversaria poco prima che la tennista azzurra scendesse sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Muchova ha infatti annunciato il proprio ritiro a causa di un infortunio al polso, era la testa di serie numero 13 e avrebbe fatto il proprio esordio nella Capitale proprio questa sera.Dato che Muchova non aveva ancora giocato a Roma c’è stato modo di effettuare una sostituzione nel tabellone ed è stata ripescata la tedesca Laura Siegemund, che nelle qualificazioni aveva perso contro la rumena Elena Gabriele Ruse con il punteggio di 7-5, 6-2. Si è trattato di una buona notizia per la nostra portacolori, che ha sicuramente più possibilità di giocarsela contro la numero 101 del ranking WTA. 🔗Oasport.it

Perché Lucia Bronzetti non gioca contro Muchova a Roma: occasione propizia per salire nel ranking