Perchè il Vaticano si trova a Roma?

Il Vaticano è uno Stato autonomo, com’è noto, ed è anche il più piccolo del mondo, sia per estensione sia per popolazione. Nato ufficialmente con la firma dei Patti Lateranensi nel 1929, lo Stato pontificio ha una storia antica e affascinante.LEGGI ANCHE — Guardia svizzera pontificia: i requisiti necessari e quanto ammonta lo stipendio >>Il Vaticano è uno dei colli di Roma; nei tempi antichi era un territorio incolto e insalubre. Tuttavia, secondo Plinio il Vecchio, il clima umido che caratterizzata il colle sul lato destro del fiume Tevere, favoriva la crescita di una pianta speciale: un leccio magico. Si tratta di una leggenda, ovviamente, che dona al luogo un certo fascino.Agrippinia Maggiore poi vi fece costruire dei giardini e più avanti Nerone vi edificò un circo privato. Dove oggi sorge il Vaticano, ebbero luogo i martiri dei primi cristiani fra i quali c’era anche San Pietro, apostolo di Gesù. 🔗Funweek.it

Sai perché la Scala Santa si trova a Roma e perché si sale in ginocchio? - Manca poco all’inizio del Giubileo 2025 e sono tanti i lavori di ristrutturazione in giro per Roma che entro entro la fine dell’anno dovrebbero essere portati a termine. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> La Capitale accoglierà milioni di visitatori e fedeli intenti a pregare e ad esplorare la città eterna. 🔗funweek.it

Sai perché la Scala Santa si trova a Roma e perché si sale in ginocchio? - La Scala Santa è da tutti conosciuta come uno dei punti cardine della Basilica di San Giovanni in Laterano insieme alla Cappella dei Papi. Secondo un’antica tradizione cristiana, essa sarebbe stata trasportata lì nel 326. Prima si trovava a Gerusalemme ma per volere di Sant’Elena, imperatrice madre di Costantino, è avvenuto il trasferimento.LEGGI ANCHE:– Giubileo 2025, quella di San Pietro non è l’unica porta santa a Roma: ecco quante ce ne sono e che significato hannoLa Scala è formata da 28 gradini, gli stessi, sempre secondo la tradizione, che Gesù salì più volte il giorno ... 🔗funweek.it

