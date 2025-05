Pentathlon World Cup 2025 | sei azzurri qualificati per le semifinali

A Pazardzhik, in Bulgaria, va in scena la terza tappa della World Cup 2025 di Pentathlon moderno. Nel corso del primo giorno di gare, tre delle quattro atlete azzurre impegnate, hanno ottenuto il pass per le semifinali. Si tratta di Aurora Tognetti (Carabinieri), Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro) e Alice Rinaudo (Fiamme Oro). Tognetti, impegnata nelle qualifiche del Gruppo A, ha concluso con il miglior punteggio, pari a 1403. Nel Gruppo B, Mercuri ha chiuso con 1369, metre Rinaudo ha terminato la gara con 1362. Niente da fare per Maria Lea Lopez (Carabinieri), eliminata nella prova a ostacoli per un doppio errore alle Tilting Ladders.LE QUALIFICAZIONI MASCHILIOggi, altri tre azzurri hanno trovato la qualificazione: Matteo Cicinelli (Carabinieri), Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) e Roberto Micheli (Fiamme Oro). 🔗Sportface.it

Tre italiane staccano il pass per la finale al Cairo, città che ospita la prima tappa della World Cup 2025 di Pentathlon Moderno. Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro), Alice Rinaudo (Fiamme Oro), e Aurora Tognetti (Carabinieri) hanno superato le semifinali, in scena oggi. Non ha invece superato il taglio Valentina Martinescu (Junior Pentathlon Asti), che ha concluso la semifinale B al decimo posto, a soli 10” dall’accesso all’atto finale della tappa. 🔗sportface.it

Dopo l’inizio di ieri in campo femminile, anche al maschile è iniziata la stagione di pentathlon moderno con la prima tappa di World Cup 2025 nella capitale egiziana de Il Cairo. Si tratta di una prova a suo modo storica, dal momento che è la prima dall’introduzione del nuovo regolamento, che prevede l’obstacle race al posto della tradizionale parte di equitazione. Il miglior punteggio nella fase di qualificazione è del francese Ugo Fleurot, che ha vinto il gruppo B con 1546 punti totali dopo le prove di scherma, nuoto, obstacle e laser run, tre in più del connazionale Leo Bories (1543, ... 🔗sportface.it

In Egitto, al Cairo, ha preso il via la World Cup 2025 di Pentathlon Moderno. Un momento storico, perché ha debuttato anche a livello senior la nuova disciplina a ostacoli che dopo le Olimpiadi di Parigi ha preso il posto dell’equitazione. Una novità per i veterani, mentre non lo è per gli junior che dal 2023 hanno potuto testare la Obstacle Race, composta da un percorso di 70 m con otto ostacoli. 🔗sportface.it

Pentathlon, Aurora Tognetti sfiora il podio nella tappa di Budapest della World Cup - Doppietta egiziana nella finale della seconda tappa della World Cup 2025 di Pentathlon Moderno, a Budapest (Ungheria). Aurora Tognetti ha sfiorato il ... 🔗oasport.it

Pentathlon, tre azzurre in semifinale in Coppa del Mondo a Pazardzhik - Si è aperta a Pazardzhik, in Bulgaria, la terza tappa della Coppa del Mondo 2025 di pentathlon moderno: sono approdate alle semifinali femminili tre delle ... 🔗oasport.it

Pentathlon, Cicinelli oro in Egitto nella prima tappa di World Cup - Matteo Cicinelli ha trionfato nella prima tappa della World Cup 2025 di Pentathlon Moderno al Cairo, in Egitto, dominando la prova di laser run e lasciandosi alle spalle gli avversari, a ... 🔗msn.com