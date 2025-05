Pensioni anticipate 2026 penalità a tempo con doppia quota

Negli ultimi giorni, si stanno intensificando i dibattiti sulle pensioni anticipate per il 2026, con proposte che introducono penalità a tempo e una nuova doppia quota. Tuttavia, la difficile situazione finanziaria rende incerta l'approvazione di misure come la Quota 41 per tutti, generando preoccupazioni tra i lavoratori e i pensionandi.

Si sta parlando negli ultimi giorni di alcune proposte che potrebbero essere nell’aria per la prossima riforma pensioni dal 2026, considerando che la ‘coperta’ é sempre molto corta, finanziariamente paarlando, é difficile immaginare l’approvazione della Quota 41 per tutti, o un ritorno alla vecchia opzione donna, o ancora una misura di uscita anticipata senza penalizzazioni, ecco perché tra i rumors é emersa quello di un anticipo pensionistico con penalità a tempo. Abbiamo cercato di capire come funzionerebbe e di raccogliere le prime sensazioni tra i lettori qualora mai la proposta vedesse effettivamente la luce. Pensione anticipata con penalità a tempo, proposta Tridico rivisitata? Le news. In buona sostanza la proposta parrebbe ricordare la tanto discussa proposta Tridico che purtroppo, perché molti lavoratori l’avrebbero gradita, non ebbe poi seguito. 🔗Leggi su Pensionipertutti.it

