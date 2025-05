Pecchia ha un dolce ricordo della Juventus Next Gen | Quella stagione fu indelebile Vincemmo con una squadra giovane e quella Coppa Italia…

Pecchia, ex allenatore dellaJuventusNext Gen, ha ricordato la Coppa Italia Serie C vinta con la Seconda squadra bianconera. Le paroleIntervistato da Sky Sport, Fabio Pecchia ha ricordato la stagione 2019-2020 sulla panchina dellaJuventusNext Gen, in cui ha vinto la Coppa Italia Serie C.PAROLE – «Sia da giocatore sia da allenatore ho vissuto molto la serie C e quellastagione con l’Under 23 bianconera è un ricordoindelebile. Vincemmo con una squadragiovane che partiva con altri obiettivi. Vincere quellaCoppa e giocare i playoff fu una grande soddisfazione. Col tempo poi ho anche incontrato con piacere alcuni dei protagonisti di quell’annata». .com 🔗Juventusnews24.com

