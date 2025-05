Parte il Giro d' Italia 2025 | due i valtellinesi a caccia di gloria

Parte domani l'edizione 2025 del Giro d'Italia, con al tappa da Durazzo a Tirana, in Albania.I corridori andranno a caccia della prima vittoria di tappa e, soprattutto, della prima maglia rosa, simbolo del primato della corsa a tappe del Belpaese.I valtellinesiTra loro anche due.

(Adnkronos) – Parte domani, venerdì 9 maggio, il Giro d'Italia 2025. L'edizione numero 108 della Corsa Rosa inizierà in Albania e si concluderà il 1° giugno a Roma, per il terzo anno di fila. Saranno 21 le tappe, con tre giorni di riposo e un percorso complessivo di 3.413 km (52.500 metri di dislivello). Da […]L'articolo Giro d’Italia 2025, si parte il 9 maggio: il programma e dove vederlo proviene da Webmagazine24. 🔗.com

(Adnkronos) – Parte domani, venerdì 9 maggio, il Giro d'Italia 2025. L'edizione numero 108 della Corsa Rosa inizierà in Albania e si concluderà il 1° giugno a Roma, per il terzo anno di fila. Saranno 21 le tappe, con tre giorni di riposo e un percorso complessivo di 3.413 km (52.500 metri di dislivello).

E' il contest 'Vetrina Rosa' a lanciare la volata al Giro d'Italia: questo il nuovissimo concorso organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, in collaborazione con il quotidiano Il Tirreno e con il patrocinio del Comune di Pisa. Una nuova iniziativa che coinvolgerà le attività del centro di... 🔗pisatoday.it

