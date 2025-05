Parolin il grande sconfitto | le voci sulla bocciatura

Si entra Papa e si esce cardinale. E a Schiavon, in provincia di Vicenza lo sanno benissimo adesso. Il Conclave iniziato il 7 maggio, ha visto il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, come il grande favorito per succedere a Papa Francesco. Considerato un diplomatico abile e figura di continuità con il pontificato bergogliano, Parolin era in pole position secondo vaticanisti e bookmaker, forte del suo ruolo di vertice e delle sue aperture verso l’Asia, in particolare la Cina. Presiedendo il Conclave, ha incarnato l’immagine di un leader naturale, capace di unire progressisti e conservatori. Tuttavia, la fumata nera dopo i primi scrutini ha rivelato un quadro più complesso.Nonostante il sostegno iniziale, con indiscrezioni che gli attribuivano circa 50 voti, Parolin non è riuscito a raggiungere il quorum di 89. 🔗Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Parolin, il grande sconfitto: le voci sulla "bocciatura"

Cosa riportano altre fonti

AGI - Papa Francesco "ha riposato bene". Lo afferma la sala stampa vaticana. Una sola riga per "tranquillizzare" sulla salute del Pontefice. Ieri pomeriggio nel briefing stampa dal Gemelli, i medici hanno sottolineato che il Papa "non è fuori pericolo" ma al momento "non è in pericolo di vita". E mentre il Pontefice è ricoverato al Gemelli, il tema delle sue possibili dimissioni continua ad essere di attualità. 🔗agi.it

Come sta papa Francesco dopo l'ottava notte in ospedale al Gemelli per una polmonite bilaterale: dal Vaticano fanno sapere che ha riposato bene. Il Papa non è fuori pericolo, lo hanno detto in maniera chiara i suoi medici, ma sta rispondendo alle terapie. Intanto il cardinale Pietro Parolin ha commentato le voci sulle dimissioni del Pontefice.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Grande Fratello, quella di stasera si annuncia una puntata a dir poco bollente: ci sarà una nuova eliminazione mentre le polemiche intorno a Zeudi non si fermano. Polemiche da parte di chi crede che non meritasse il posto di terza finalista. Polemiche contro chi la attacca. Intanto le acque in casa Mediaset sono a dir poco agitate. Il Codacons ha infatti inviato una lettera e Pier Silvio Berlusconi. 🔗caffeinamagazine.it

Approfondimenti da altre fonti

Parolin, il grande sconfitto: le voci sulla bocciatura | .it; Habemus Papam, eletto l'americano Robert Francis Prevost: è Leone XIV. La pace sia con voi - Vescovi europei: Felici per Prevost, ci sarà vicino in questo momento; Harris: «Accetto risultato, impegno per transizione pacifica poteri». Xi si congratula con Trump. 🔗Cosa riportano altre fonti