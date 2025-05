Papa Prevost come Wojtyla e Ratzinger | alla loggia con stola mozzetta e rocchetto

(Adnkronos) – Stesso abbigliamento di PapaWojtyla e PapaRatzinger per il nuovo pontefice, Robert Francis Prevost. Al momento di affacciarsi per la prima volta dopo l'elezione al Soglio di Pietro dallaloggia delle benedizioni, Leone XIV ha scelto di indossare sopra la veste bianca del pontificato anche la stola, la mozzetta (la mantellina rossa

Il nuovo Papa è Prevost, si chiamerà Leone XIV. Il primo saluto: «La pace sia con tutti voi». Il ricordo di Bergoglio, applausi ed emozione ?Eletto al quarto scrutinio, come Ratzinger e Luciani - Il nuovo Papa è stato eletto con la quarta votazione del Conclave. La fumata bianca alle 18.07 di giovedì 🔗xml2.corriere.it

Accolta la reliquia di Papa Wojtyla. La custodisce la chiesa dell’ospedale - "Non abbiate paura! Spalancate le porte a Cristo". Questa frase di Papa Wojtyla, accompagnata da quello che è stato il suo motto apostolico, “Totus tuus”, affianca da ieri una reliquia “ex sanguine” del santo, conservata nella chiesa dell’Ospedale di Circolo di Varese. A posizionarla è stato l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, dopo aver presieduto la solenne eucarestia con preghiera di intercessione. 🔗ilgiorno.it

Leone XIV, Papa Prevost con la stola di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI - (Adnkronos) - Papa Leone XIV, Papa Giovanni Paolo II e Papa Benedetto XVI. Un dettaglio unisce il Pontefice eletto oggi, 8 maggio 2025, con due dei suoi predecessori. Leone XIV, il cardinale statunite ... 🔗msn.com

Robert Prevost è Papa Leone XIV, chi è il pontefice americano: il rapporto con Francesco, l'età, le idee e la doppia cittadinanza - Robert Francis Prevost è il 267esimo pontefice. Eletto papa al quarto scrutinio, come fu per Ratzinger e Luciani. Tutti attendevano Pietro Parolin, ma anche stavolta il Santo Padre ... 🔗msn.com