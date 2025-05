Papa | Netanyahu congratulazioni a Leone XIV promuova speranza

Roma, 8 mag. (LaPresse) – Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, si è congratulato con il nuovo PapaLeone XIV con un post pubblicato su X dal suo ufficio. “congratulazioni a PapaLeone XIV e alla comunità cattolica mondiale – ha affermato Netanyahu – Auguro al primo Papa degli Stati Uniti di promuovere la speranza e la riconciliazione tra tutte le fedi”. 🔗Lapresse.it © Lapresse.it - Papa: Netanyahu, congratulazioni a Leone XIV, promuova speranza

Giorgia Meloni invia una lettera di congratulazioni a Papa Leone XIV - "Santo Padre, Le porgo le felicitazioni mie personali e del Governo italiano per la Sua elezione al Soglio di Pietro". Inizia così una lettera che la premier Giorgia Meloni ha inviato a Sua Santità Papa Leone XIV, firmandola "con affetto filiale". Nella lettera Meloni afferma che "il mondo ha disperato bisogno" di pace, che "Lei, dalla Loggia della Benedizioni, ha invocato più volte, richiamando l'incessante e instancabile azione portata avanti dal compianto Papa Francesco". 🔗quotidiano.net

Prevost è Papa Leone XIV, le congratulazioni di Trump e le reazioni nel mondo - Il mondo saluta il Papa Leone XIV. Robert Francis Prevost è stato eletto al quarto scrutinio del Conclave 2025, come annunciato dalla fumata bianca del comignolo della Cappella Sistina avvenuta poco dopo le 18 di giovedì 8 maggio. Tra i primi a commentare l’elezione del nuovo Pontefice, il primo americano della storia, è stato Donald Trump.“Congratulazioni al Cardinale Robert Francis Prevost, appena nominato Papa. 🔗lapresse.it

Gli auguri a Leone XIV. Trump: "Congratulazioni a Prevost, il primo papa americano" - «Congratulazioni al cardinale Robert Francis Prevost, che è stato appena nominato papa. E’ un onore realizzare che è il primo papa americano. E’ emozionante è un onore per il nostro paese. Non vedo l’ora di incontrare papa Leone XIV. E’ un momento molto significativo», afferma Trump. "Ci congratuliamo sinceramente con Sua Santità Leone XIV per la sua elezione a Papa e capo della Chiesa... 🔗feedpress.me

Prevost è il nuovo Papa, i leader del mondo salutano Leone XIV - Robert Francis Prevost è il 267esimo Papa. Il primo Pontefice americano, eletto al quarto scrutinio, ha scelto il nome di Leone XIV. Il cardinale è nato 69 anni fa a Chicago ma è anche cittadino del P ... 🔗msn.com

Le congratulazioni di Trump a Leone XIV: "Primo Papa americano, è un onore" - Mentre il nuovo pontefice, lo statunitense Rober Francis Prevost asceso al trono papale con il nome di Leone XIV, stava pronunciando il suo primo discorso alla platea di fedeli riunita a San Pietro, ... 🔗msn.com

Il presidente Trump: "un onore" l'elezione di Prevost a Papa Leone XIV - E' il primo Papa agostiniano e nordamericano. Trump:"Un grande onore per il nostro paese". Rubio: "Ansiosi di approfondire i rapporti con la Santa Sede" ... 🔗msn.com