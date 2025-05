Papa Leone XIV sui social è caccia alle somiglianze con Prevost | dal sindaco Gualtieri all’allenatore Ranieri

L’annuncio della proclamazione dalla loggia del palazzo Apostolico del nuovo PapaLeone XIV ha subito provocato un aumento delle interazioni sui social media: con il +86,4% con la parola “Prevost“, e l’80% per “new pope“, secondo i dati della società di analisi Arcadia. Robert Francis Prevost è il primo Pontefice statunitense e sono oltre 9 milioni le interazioni negli Stati Uniti.In contemporanea gli utenti dei social si sono scatenati alla ricerca delle somiglianze con il nuovo Papa. C’è chi vede analogie con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. “Un Papa americano in piena era Trump sosia di Gualtieri che si chiama come il figlio di Fedez. Quanto se so divertiti in conclave” scrive un utente postando le due foto.Un Papa americano in piena era Trump sosia di Gualtieri che si chiama come il figlio di Fedez. 🔗Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Papa Leone XIV, sui social è caccia alle somiglianze con Prevost: dal sindaco Gualtieri all’allenatore Ranieri

Cosa riportano altre fonti

Le notizie più recenti da fonti esterne

