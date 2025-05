Papa Leone XIV | Speranza per i Migranti e la Crisi Climatica dice Petro

"Il nuovo Papa, Leone XIV, è più di uno statunitense. I suoi antenati più prossimi sono latinoamericani: spagnoli e francesi, e ha vissuto per quarant'anni nella nostra America Latina, in Perù. Spero che sia il grande leader dei popoli Migranti in tutto il mondo e spero che sostenga i nostri fratelli e sorelle Migranti latinoamericani, oggi umiliati negli Stati Uniti". Lo scrive su X il presidente colombiano Gustavo Petro."Spero che ci aiuti a costruire la grande forza dell'umanità che difende la vita e sconfigge l'avidità che ha causato la CrisiClimatica e l'estinzione di tutti gli esseri viventi. Chicago è la grande città operaia e progressista degli Stati Uniti. Sento Speranza", ha affermato. 🔗Quotidiano.net © Quotidiano.net - Papa Leone XIV: Speranza per i Migranti e la Crisi Climatica, dice Petro

Roma, 8 mag. (LaPresse) – Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, si è congratulato con il nuovo Papa Leone XIV con un post pubblicato su X dal suo ufficio. “Congratulazioni a Papa Leone XIV e alla comunità cattolica mondiale – ha affermato Netanyahu – Auguro al primo Papa degli Stati Uniti di promuovere la speranza e la riconciliazione tra tutte le fedi”. 🔗lapresse.it

Francoforte (Germania), 8 mag. (LaPresse) – Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ha espresso in una lettera le sue congratulazioni al nuovo Pontefice, Papa Leone XIV. “Santità, mi congratulo sentitamente con Lei per la sua elezione a capo della Chiesa cattolica. Attraverso il vostro ministero, date speranza e guida a milioni di credenti in tutto il mondo in questi tempi di grandi sfide. Per molte persone Lei è un’ancora di giustizia e riconciliazione. 🔗lapresse.it

(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 08 maggio 2025 "Voglio ringraziare anche tutti i confratelli cardinali che hanno scelto me per essere successore di Pietro e camminare insieme a voi come Chiesa unita, cercando sempre la pace, la giustizia, cercando sempre di lavorare come uomini e donne fedeli a Gesù Cristo, senza paura, per proclamare il Vangelo, per essere missionari. Sono un figlio di Sant'Agostino, agostiniano, che ha detto 'con voi sono cristiano e per voi Vescovo'. 🔗iltempo.it

