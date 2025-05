Papa Leone XIV | Sono un figlio di Sant' Agostino camminiamo insieme

(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 08 maggio 2025 "Voglio ringraziare anche tutti i confratelli cardinali che hanno scelto me per essere successore di Pietro e camminare insieme a voi come Chiesa unita, cercando sempre la pace, la giustizia, cercando sempre di lavorare come uomini e donne fedeli a Gesù Cristo, senza paura, per proclamare il Vangelo, per essere missionari. Sono un figlio di Sant'Agostino, agostiniano, che ha detto 'con voi Sono cristiano e per voi Vescovo'. In questo senso possiamo tutti camminare insieme verso quella patria la quale Dio ci ha preparato." così PapaLeone XIV nel suo primo discorso dalla loggia di San Pietro. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗Iltempo.it © Iltempo.it - Papa Leone XIV: "Sono un figlio di Sant'Agostino, camminiamo insieme"

Il nuovo Papa, Robert Prevost, ha scelto di chiamarsi Leone XIV. L’annuncio è del cardinale Dominique Mamberti. Dunque, fumata bianca al Conclave dei cardinali riuniti nella Cappella Sistina in Vaticano dal pomeriggio di ieri, mercoledì 7 maggio: alla quarta votazione è stato eletto il nuovo Papa. Papa Leone XIV si è affacciato dalla Loggia delle Benedizioni della Basilica di San Pietro indossando la tradizionale “mozzetta” rossa, una mantellina corta, chiusa sul petto da una serie di bottoni, che Papa Francesco non indossò nel 2013 quando si affacciò dopo la sua elezione. 🔗ilfogliettone.it

Robert Francis Prevost, nuovo papa Leone XIV, è stato a capo dell'ordine degli agostiniani per ben dodici anni, dal 2001 al 2013. L'americano è il primo papa agostiniano della storia.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Robert Francis Prevost, il nuovo papa eletto dal Conclave, ha scelto il nome di Leone XIV. Dall’anno 1000 sono stati cinque i pontefici che hanno optato per chiamarsi così, ecco quali sono.Quali sono gli ultimi papi che hanno scelto il nome LeoneLeone IX, nato Brunone dei conti di Egisheim-Dagsburg, è stato il 152esimo papa dal 1048 alla sua morte;Leone X, nato Giovanni di Lorenzo de’ Medici, è stato il 217esimo papa dal 1513 alla sua morte;Leone XI, nato Alessandro di Ottaviano de’ Medici di Ottajano, è stato il 232esimo papa. 🔗lettera43.it

